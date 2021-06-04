مصدر قضائي: مَن يريد تصوير القضاء بأنه مجموعة جزر غير منضوية؟!

أفاد مصدر قضائي للبنان ٢٤ أن ما نُقل عن أجواء الإجتماع المسمى "قضائي"والذي انعقد ظهر اليوم الجمعة في محكمة التمييز في قصر عدل بيروت إنما يُبرز مدى التخبط الذي يساور الجهات السياسية التي تسعى الى ضرب القضاء وتشويه صورته، وإظهاره بأنه مجموعة جزر قضائية غير منضوية وفق الأصول القانونية تحت سلطة مجلس القضاء الأعلى.وأبدى المصدر أسفه لأن يتمّ التغرير بمجموعة قضاة من درجات بدائية، وعدد لا يتجاوز العشرين قاضياً لتجتمع وتدعي تمثيلها قضاة لبنان من دون معرفتها النوايا المبيّتة ضد القضاء ومجلسه الأعلى.