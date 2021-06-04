رادار لبنان24

مصدر قضائي: مَن يريد تصوير القضاء بأنه مجموعة جزر غير منضوية؟!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-06-2021 | 18:16
A-
A+
Doc-P-830073-637584275005672639.jpg
Doc-P-830073-637584275005672639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر قضائي للبنان ٢٤ أن ما نُقل عن أجواء الإجتماع المسمى "قضائي"والذي انعقد ظهر اليوم الجمعة في محكمة التمييز في قصر عدل بيروت إنما يُبرز مدى التخبط الذي يساور الجهات السياسية التي تسعى الى ضرب القضاء وتشويه صورته، وإظهاره بأنه مجموعة جزر قضائية غير منضوية وفق الأصول القانونية تحت سلطة مجلس القضاء الأعلى. 
وأبدى المصدر أسفه لأن يتمّ التغرير بمجموعة قضاة من درجات بدائية، وعدد لا يتجاوز العشرين قاضياً لتجتمع وتدعي تمثيلها  قضاة لبنان من دون معرفتها النوايا المبيّتة ضد القضاء ومجلسه الأعلى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في رادار لبنان24 Lebanon 24
13:16 | 2021-06-04
13:07 | 2021-06-04
10:38 | 2021-06-04
09:41 | 2021-06-04
06:19 | 2021-06-04
03:45 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website