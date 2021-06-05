ما هو القاسم المشترك بين تشكيلة الحريري والتشكيلات القضائية؟  

يقول بعض العارفين إن التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس عون منذ وقت طويل لاقت المصير نفسه الذي لاقته التشكيلات القضائية، وذلك بحجّة أنها لم تراعِ التوازنات ولم تأخذ بالحسبان وحدة المعايير، ولذلك كان مصيرها أن توضع في أدراج النسيان كما كان مصير التشكيلات القضائية.