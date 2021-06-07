خاص

نحاس: نص " الكابيتال كونترول" الموزع غير نهائي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2021 | 08:03
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افاد عضو لجنة المال والموازنة  نقولا النحاس في اتصال مع " لبنان ٢٤" ان النص الموزع في بعض وسائل الاعلام لاقتراح قانون الكابيتال كونترول هو النص الاولي الذي تم تعديله مرارا وتكرارا "، مشيرا الى" ان اللجنة ستعكف اليوم وغدا على اعداد النص النهائي في ضوء ملاحظات النواب تمهيدا لاحالته على الهيئة العامة للمجلس ".

خاص

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