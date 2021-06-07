نحاس: نص " الكابيتال كونترول" الموزع غير نهائي



افاد عضو لجنة المال والموازنة نقولا النحاس في اتصال مع " لبنان ٢٤" ان النص الموزع في بعض وسائل الاعلام لاقتراح قانون الكابيتال كونترول هو النص الاولي الذي تم تعديله مرارا وتكرارا "، مشيرا الى" ان اللجنة ستعكف اليوم وغدا على اعداد النص النهائي في ضوء ملاحظات النواب تمهيدا لاحالته على الهيئة العامة للمجلس ".