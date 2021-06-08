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خاص
عون للبنانيين... "الجنة" سدّ بوجكن!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-06-2021
|
15:03
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بعدما فاتح الرئيس ميشال عون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور فريد بلحاج في موضوع سدّ بسري، وبعد ردود الفعل على التوقيت الخاطىء لهكذا طلب، فوجىء المواطنون بخبر آخر، وهو أن رئيس الجمهورية التقى وفدًا من لجنة سد جنّة ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذين أطلعوه على الصعوبات التي تواجه إستكمال تنفيذ سدّ جنة.
أحد السياسيين الظرفاء علقّ على الخبر بالقول إنه بعدما بشرّنا فخامته بأننا ذاهبون إلى "جهنم" جاء اليوم ليقول للبنانيين "الجنة سدّ بوجكن".
خاص
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