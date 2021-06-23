خاص

القاضي البيطار هو من يقرر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2021 | 06:35
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أشار مصدر قضائي للبنان ٢٤، تعليقاً على قرار المدعي العام العدلي في ملف جريمة مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، حول الموافقة على تخلية سبيل ٧ من الموقوفين بأن هذه الموافقة ليست ملزِمة لقاضي التحقيق طارق البيطار الذي يعود له قرار الموافقة من عدمها.
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خاص

رادار لبنان24

القاضي البيطار

انفجار المرفأ

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