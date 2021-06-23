القاضي البيطار هو من يقرر

أشار مصدر قضائي للبنان ٢٤، تعليقاً على قرار المدعي العام العدلي في ملف جريمة مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، حول الموافقة على تخلية سبيل ٧ من الموقوفين بأن هذه الموافقة ليست ملزِمة لقاضي التحقيق طارق البيطار الذي يعود له قرار الموافقة من عدمها.