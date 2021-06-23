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خاص
القاضي البيطار هو من يقرر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-06-2021
|
06:35
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أشار مصدر قضائي للبنان ٢٤، تعليقاً على قرار المدعي العام العدلي في ملف جريمة مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، حول الموافقة على تخلية سبيل ٧ من الموقوفين بأن هذه الموافقة ليست ملزِمة لقاضي التحقيق طارق البيطار الذي يعود له قرار الموافقة من عدمها.
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رادار لبنان24
القاضي البيطار
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