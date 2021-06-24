خاص

البطاقة التمويلية... "طبخة بحص" ​

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2021 | 06:43
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يبدو واضحا انه وبحال اقرار مشروع البطاقة التمويلية، سنكون امام مجموعة مشاكل يمكن تلخيصها بالنقطتين التاليتين:

أولا: مشكلة في التمويل اذ ان  قرض البنك الدولي يغطي 180 الف عائلة وجزءا من قرض الاتحادي الاوروبي يغطي 71 الف عائلة، وباقي العائلات سيتم تغطيتها من اموال المودعين.
 وفي هذا الاطار يشير أحد النواب لـ "لبنان 24" ان " ما يحصل طبخة بحص وتمويل البطاقة سيكون من أموال المودعين حصرا اذ ان قرض البنك الدولي لا يمكن العمل به قبل 6 أشهر"

ثانيا: مشكلة في البيانات اذ ليس لدى اي مؤسسة من مؤسسات الدولة قاعدة بيانات حول الاسر التي يجب ان تستفيد من البطاقة والحكومة لم تباشر حتى اليوم في اعداد اللوائح وهنا يوقل النائب هادي ابو ىالحسن لموقعنا : "عملية الاحصاء واعداد البيانات تتطلب 7 اشهر بحد ادنى".
 
و في التالي تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي عملت على الدمج بين مشروع الحكومة حول البطاقة التمويلية واقتراح تكتل "لبنان القوي"
 
 
 
 
 

خاص

رادار لبنان24

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