رادار لبنان24

تماهٍ بين "التيارين البرتقالي والأزرق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2021 | 18:59
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لاحظت اوساط مشاركة في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم  تماهيا في مواقف كل من نواب "التيار الوطني الحر" ونواب تيار  "المستقبل" حيال البطاقة التمويلية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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