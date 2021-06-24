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رادار لبنان24
تماهٍ بين "التيارين البرتقالي والأزرق"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-06-2021
|
18:59
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لاحظت اوساط مشاركة في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم تماهيا في مواقف كل من نواب "التيار الوطني الحر" ونواب تيار "المستقبل" حيال البطاقة التمويلية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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