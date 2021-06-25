خاص

فيروز في "اول سلفي" ( صورة)

Lebanon 24
25-06-2021 | 06:36
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لانها من  أجمل  ما تختزنه ذاكرة لبنان الجميل،
ولانها رافقت اللبنانيين في كل ايامهم الحلوة والمرّة،
ولانها الملكة المتوجّة على قلوب الناس،

ولانها الصوت الذي يرافق كل ايامنا ولحظاتنا،
اطلت فيروز ليل امس اطلالة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب" اول سلفي" في رسالة الى اللبنانيين بانها الى جانبهم وباقية في لبنان، وفي منزلها في الرابية،  كما كانت دائما، وبان ما  كتبه  "الاخوين رحباني" بصوتها هو الحقيقة الساطعة مهما حصل
" لكن رح نرجع رح نرجع رح نرجع… ولبنان الحقيقي جايي،  لبنان البساطة جايي
تايشيل الوجوه المصبوغة، الوعود المدموغة
و ياخدهن الشتي…يا وطني العظيم نهر الفرح والع وبضو الفجر الطالع تتوهج الحياة".
( نشرت المخرجة ريما الرحباني  على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي "جمعتها بوالدتها السيّدة فيروز  ، تفاعل معها الناس بشكل كبير جدا )
مع فيروز " ايه في امل" وسيبقى باذن الله.

 
 
 

 

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