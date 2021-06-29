خاص

تنافس عوني في المتن.. بالاعلام؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2021 | 13:29
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يبدو ان الانتخابات النيابية بدأت باكرا داخل "التيار الوطني الحر"، خصوصا في دائرة المتن الشمالي، فبات  التنافس الداخلي واضحا للمراقبين.
وفي هذا الاطار اشارت مصادر مطلعة الى الحراك السياسي والاعلامي الذي يقوم به النائب السابق نبيل نقولا الذي يرغب بإظهار نفسه كأحد "صقور التيار " امام الرأي العام العوني، ويعمل من دون التنسيق مع قيادة التيار على رفع الصوت الاعلامي، من  الرسالة المفتوحة التي وجهها  الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وصولا الى تغريدته امس والتي فهمت بأنها دعوة علنية لرئيس الجمهورية بالتخلي عن المناصب".
وقالت المصادر ان نقولا تمكن من خلال تمايزه من اعادة طرح اسمه اعلاميا، لكن الامر قد يؤدي الى تدهور علاقته بقيادة التيار".
 
 

خاص

رادار لبنان24

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