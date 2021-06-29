كسل انتخابي لدى حزب شمالي

قالت مصادر مطلعة ان "حزباً شماليا، يعاني من تراجع في نسبة التأييد الشعبي له وفق احصاءات اجراها حزب حليف، الامر الذي قد يتسبب له بازمة جدية خلال الانتخابات المقبلة نظرا لغياب اي قدرة على شد العصب لدى محازبيه".وقالت المصادر "ان هذا الحزب، وبالرغم من ان معظم الاحزاب بدأت حراكها الانتخابي، لم يقم بأي خطوة او نشاط جدي في هذا الاطار ما يعكس كسلا تنظيميا وانتخابيا كبيرا لديه".