هذا ما سيحلّ بموظفي المحكمة الدولية









افيد ان "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" ستباشر نهاية هذا الاسبوع ابلاغ عدد من العاملين لديها، ومنهم لبنانيون، قرارات وقف العمل بسبب النقص في تمويل المحكمة نتيجة تمنع عدد من الدول، ومنها لبنان، عن دفع مساهماتها في تمويل المحكمة."