خاص

هذا ما سيحلّ بموظفي المحكمة الدولية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2021 | 07:13
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افيد ان "المحكمة الدولية  الخاصة بلبنان" ستباشر نهاية هذا الاسبوع ابلاغ عدد من العاملين لديها، ومنهم لبنانيون، قرارات وقف العمل بسبب النقص في تمويل المحكمة نتيجة تمنع عدد من الدول،  ومنها لبنان، عن دفع مساهماتها في تمويل المحكمة."
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