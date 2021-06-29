خاص

"لبنان عم يتعبنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2021 | 14:18
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قال مصدر ديبلوماسي غربي في جلسة خاصة "ان الاوروبيين  اتفقوا مع المسؤولين اللبنانيين على اتخاذ  اجراءات قاسية حيال لبنان، ما يجعلنا نقول"لبنان عم يتعبنا ويؤلمنا".
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