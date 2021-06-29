



قال مصدر ديبلوماسي غربي في جلسة خاصة "ان الاوروبيين اتفقوا مع المسؤولين اللبنانيين على اتخاذ اجراءات قاسية حيال لبنان، ما يجعلنا نقول"لبنان عم يتعبنا ويؤلمنا".