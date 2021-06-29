​ هذه هي قيمة الزيادة على البنزين والمازوت





علم "لبنان 24" انه سيعاد اصدار جدول أسعار المشتقات النفطية نتيجة خطأ في الاحتساب في الجدول الذي صدر صباح اليوم والزيادة على صفيحة البنزين والمازوت ستتراوح بين ٦٠٠٠ و ١٠٠٠٠ ليرة.