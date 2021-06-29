خاص

​ هذه هي قيمة الزيادة على البنزين والمازوت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2021 | 07:38
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علم "لبنان 24" انه سيعاد اصدار  جدول أسعار المشتقات النفطية  نتيجة خطأ في الاحتساب في الجدول الذي صدر صباح اليوم والزيادة على صفيحة البنزين والمازوت ستتراوح بين ٦٠٠٠ و ١٠٠٠٠ ليرة.
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