التحضير للامتحانات الرسمية.. "عَ ضو السلولير"

تلقى "لبنان٢٤" شكوى من حرمان الهرمل من التيار الكهربائي، والغرق بالعتمة. وفي إحدى هذه الشكاوى تلفت مواطنة من المدينة الى ان ابناءها الذين يستعدون للامتحانات الرسمية يدرسون مستعينين بضوء "السلولير".وتضيف: "فالتحضير كان بغياب المازوت والكهرباء فكيف سينؤمّن البنزين لإيصال أولادنا الى مراكز الامتحانات؟".