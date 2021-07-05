خاص

المدعي العام العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت يباشر مطالعته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2021 | 10:39
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أفادت مصادر قضائية مطلعة أن المدعي العام العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري باشر مطالعته في الإدعاء الوارد ضمن الطلبات التي أحالها اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح وذلك خلال توليهما منصبيهما في قضاء العجلة.

خاص

رادار لبنان24

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