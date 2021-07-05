المدعي العام العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت يباشر مطالعته

أفادت مصادر قضائية مطلعة أن المدعي العام العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري باشر مطالعته في الإدعاء الوارد ضمن الطلبات التي أحالها اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح وذلك خلال توليهما منصبيهما في قضاء العجلة.