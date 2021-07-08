رادار لبنان24

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Lebanon 24
08-07-2021 | 20:32
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علّقت مصادر مطلعة على الحفل الذي أقيم اليوم في بكركي في حفل اطلاق كتاب علاقة البطريركية المارونية بالمملكة السعودية، وسألت عبر لبنان 24: لماذا غابت الشخصيات التي لطالما كانت الى جانب المملكة العربية السعودية وكانت خط الدفاع الأول عنها؟ هل تغيرت النظرة السعودية الى القيادات اللبنانية الحليفة؟ وهل دخلنا في عملية خلط الأوراق قبيل الاستحقاقات المقبلة على لبنان؟
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