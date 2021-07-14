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رادار لبنان24
الحريري بيؤمر أو بيمون؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-07-2021
|
13:24
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تعليقًا على ما نُقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن الرئيس سعد الحريري بيؤمر حين أعطاه مهلة ٢٤ ساعة للرد على تشكيلته الحكومية، ذكّر سياسي مخضرم بمقولة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في "حرب الإلغاء "، الجنرال بيمون.
(خاص لبنان 24)
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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