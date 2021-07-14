الحريري بيؤمر أو بيمون؟

تعليقًا على ما نُقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن الرئيس سعد الحريري بيؤمر حين أعطاه مهلة ٢٤ ساعة للرد على تشكيلته الحكومية، ذكّر سياسي مخضرم بمقولة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في "حرب الإلغاء "، الجنرال بيمون.

(خاص لبنان 24)