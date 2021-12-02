خاص

في ليلة رأس السنة نجوم الصف الأول "تركوا" لبنان .. وأسعار البطاقات ستسجل أرقاماً قياسية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2021 | 04:00
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على بعد أسابيع قليلة من احتفال رأس السنة، يلاحظ اللبنانيون عدم وجود إعلانات ترويجية لحفلات ستُقام في لبنان كما تجري العادة كل سنة، فالأوضاع الاقتصادية المتردية وجائحة كورونا أثرت على القطاع السياحي ولاسيما المطاعم التي تنتظر مثل هذه المناسبات لتنظيم الحفلات، وعلى الرغم من ان السنة الماضية كانت الأوضاع مماثلة الا ان بعض الفنادق والمطاعم استطاعت تنظيم حفلات رأس السنة.

 

وبالعودة إلى هذه السنة ومع ارتفاع سعر الدولار يتساءل اللبنانيون كيف ستكون الأسعار في حال تنظيم حفلات مماثلة؟

 

في جولة سريعة على نشاطات الفنانين اللبنانيين خلال رأس السنة من الملاحظ ان نجوم الصف الأول اختاروا إحياء هذه الليلة في الخارج.

 

فالفنان عاصي الحلاني سيحيي ليلة 31 كانون الأول في الأردن، الفنانة نوال الزغبي أيضا ستكون في عمان، الفنانة نانسي عجرم ستكون في الإمارات، ميريام فارس في دبي، فارس كرم ومايا دياب أيضا في حفلة مشتركة في دبي.

 

أما في لبنان، فيتردد ان حفلا غنائيا سيُقام في أحد أكبر فنادق بيروت سيجمع الفنانة نجوى كرم وكل من الفنانين وائل كفوري وملحم زين وستتراوح أسعار البطاقات ما بين 450 دولارا و1200 دولار.

 

الفنان راغب علامة سيحيي حفلا في "البيال" في بيروت لكن لم تعرف بعد أسعار البطاقات.

 

كما سيتواجد الفنان التونسي صابر الرباعي في لبنان وستتراوح أسعار التذاكر لحفلته ما بين 250 و400 دولار.

 

 

 

المصدر: لبنان 24

خاص

رادار لبنان24

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