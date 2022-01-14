ليال الاختيار قدّمت استقالتها من "الحرة"

علم " لبنان ٢٤" ان الزميلة ليال الاختيار قدمت استقالتها من برنامج" المشهد اللبناني" الذي تقدمه على محطة "الحرة" من دون معرفة الاسباب، فيما تستمر الزميلة ريما عساف في اعداد البرنامج على ان تقدمه في الفترة المقبلة الزميلة جويل الحاج موسى.