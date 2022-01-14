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خاص
ليال الاختيار قدّمت استقالتها من "الحرة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-01-2022
|
13:51
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علم " لبنان ٢٤" ان الزميلة ليال الاختيار قدمت استقالتها من برنامج" المشهد اللبناني" الذي تقدمه على محطة "الحرة" من دون معرفة الاسباب، فيما تستمر الزميلة ريما عساف في اعداد البرنامج على ان تقدمه في الفترة المقبلة الزميلة جويل الحاج موسى.
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