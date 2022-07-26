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خاص

"صمتٌ يثير الريبة".. لماذا غاب نواب التغيير عن قضية المطران الحاج؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2022 | 03:45
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أثار عددٌ من الناشطين تساؤلاتٍ عن موقف نواب التغيير من قضية المُطران موسى الحاج التي شهدت تفاعلاً غير مسبوقٍ خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت نقطة مرّ عليها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في حواره يوم أمس عبر قناة "الميادين". 
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واعتبرَ ناشطون في نقاشٍ داخلي حصل مؤخراً أنّ "غياب موقف من نواب التغيير يثير الرّيبة"، مشيرين إلى أن "السكوت يحتاجُ إلى تعليل في حين أن الهروب من المسؤولية يُشكّل استفزازاً للشارع وانكفاءً عن القيام بالدور المطلوب". 
ورأى ناشطون إنّه كان الأجدى بنواب التغيير  الموارنة إعطاء موقفٍ واضح بهذا الشأن، إلا إذا كانت هناك مخاوف من "استفزاز" أطراف أخرى لا ترى توقيف المطران الحاج إلا بمثابة إجراء قانوني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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