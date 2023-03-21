خطوات لإنهاء الخلاف مع زوجك قبل رمضان

Advertisement

رمضان شهر الرحمات والخيرات، لا يصح أن يبدأ الشهر الكريم وأنتِ على خلاف مع زوجك. إذا كنتِ على خلاف مع زوجك، أمامك وقت لإنهاء الخلاف بسرعة قبل أن يبدأ رمضان، لتستقبلا الشهر المبارك معاً بمودة وسكينة.تابعي القراءة وتعرفي على خطوات إنهاء الخلاف مع زوجك قبل بداية شهر رمضان.الخطوة الأولى: تنفسي بعمقالتنفس العميق يساعدك على الاسترخاء والتركيز، وبالتالي تصبحين هادئة ومستعدة لحل الخلاف، ولا يكون هناك مجال للتحفز الذي يدفعكِ نحو مناقشات حادة تزيد الموقف سوءاً.الخطوة الثانية: امنحي نفسك وزوجك وقتاً للهدوء والتفكيرأخبري زوجك أنكِ ترغبين في حل الخلاف القائم بينكما، ولكن بعد أن يحصل كل منكما على هدنة لتهدئة الأعصاب والتفكير الجيد في الخلاف من أجل التوصل إلى حل يرضيكما.ساعات قليلة كافية لاستعادة الهدوء بينكما وتوصل كل منكما لأفكار إيجابية تحسن الوضع.الخطوة الثالثة: أنصتي لحديث زوجكعندما يتحدث زوجك عن وجهة نظره في الخلاف القائم بينكما، لا تسارعي بقطع حديثه واستخدام الأسلوب الهجومي، بل أنصتي لحديثه، ربما تتمكنين من رؤية الموقف من زاوية جديدة، ربما تلتمسين له العذر، أو تتمكنين من فهم دوافع زوجك. بشكل عام فإن الإنصات لحديث زوجك سمكن أن يساهم في حل المشكلة بنسبة كبيرة.الخطوة الرابعة: تحدثي بصراحة عن أفكارك ومشاعرك تجاه الخلافيمكنكِ مصارحة زوجك بأي شيء، ولكن عبر استخدام الكلمات اللطيفة التي تساهم في توصيل المعنى دون إحراج الطرف الآخر أو جرح مشاعره. الحديث بصراحة مع زوجك سوف يساعده على فهم وجهة نظرك، ومن ثم تقتربا من حل الخلاف القائم.الخطوة الخامسة: قدما تنازلات من أجل التوصل إلى حل وسطحل الخلاف يجب أن يكون مرضي لكل منكما حتى تشعرا بالراحة وتذهب الضغينة والغضب، والحل الوسط يحتاج إلى بعض التنازلات من الطرفين، فلا بأس من بعض التنازلات المتبادلة من أجل الوصول إلى حل وسط ينهي الخلاف، لتبدآ معاً شهر رمضان بقلوب سعيدة ومطمئنة. (نواعم)