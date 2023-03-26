لبشرة نضرة في رمضان.. هذا ما تحتاجينه!

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يُساعد الصيام على تطهير الجسم من السموم ما ينعكس إيجابياً على البشرة التي تُعتبر العضو الأكبر في جسمنا، فهو يُنقّي الجلد ويُساهم في تخليصه من الشوائب ومن المشاكل الصعبة كالتهاب الجلد، والإكزيما، والإكزيما، وحتى الصدفيّة وحب الشباب.



أما الجفاف، والتعب، وفقدان الحيوية الذي تتعرض له البشرة خلال شهر رمضان فناتج عن العوامل البيئية وممارسة العادات اليوميّة الخاطئة، والإهمال في العناية. يزيد الصيام من مناعة البشرة وقدرتها على محاربة البكتيريا، كما يُقلل من إفرازاتها الدهنيّة ويُحسّن مظهر حب الشباب، ولكنه يُعرضها أيضاً للجفاف وما يرافقه من فقدان للحيوية فما هي أفضل النصائح التي يُقدّمها خبراء العناية بالجلد للاستفادة من مزايا الصيام الرمضاني وحماية البشرة من مشكلة الجفاف؟يُساعد الصيام على تطهير الجسم من السموم ما ينعكس إيجابياً على البشرة التي تُعتبر العضو الأكبر في جسمنا، فهو يُنقّي الجلد ويُساهم في تخليصه من الشوائب ومن المشاكل الصعبة كالتهاب الجلد، والإكزيما، والإكزيما، وحتى الصدفيّة وحب الشباب.أما الجفاف، والتعب، وفقدان الحيوية الذي تتعرض له البشرة خلال شهر رمضان فناتج عن العوامل البيئية وممارسة العادات اليوميّة الخاطئة، والإهمال في العناية.

إليكم فيما يلي أفضل النصائح التي يجب تطبيقها للحفاظ على بشرة مشرقة طوال الشهر الفضيل وهي كالآتي:



- عدم الإفراط في غسل الوجه:



يؤمن غسل الوجه شعوراً بالانتعاش خلال ساعات الصوم الطويلة ولكن الإفراط في هذا المجال يُجرّد سطح البشرة من الزيوت الطبيعيّة التي تلعب دوراً مرطباً وحامياً لها، ولذلك يُنصح بالاكتفاء بغسل الوجه صباحاً ومساءً فقط، على أن تتمّ الاستعانة برذاذ المياه المعدنيّة للحصول على الانتعاش خلال النهار.



- تنظيف البشرة بانتظام



يُشكّل تنظيف البشرة من التلوث، والغبار، وآثار الماكياج، والإفرازات المتراكمة على سطحها من ضروريات روتين العناية اليوميّة بها، ويُنصح باختيار المستحضر المنظّف المناسب لطبيعتها مساءً أما صباحاً فيمكن الاكتفاء بغسل البشرة بالماء فقط.



- استعمال المرطب مرتين يومياً



يُعاني الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة من نقص في المياه ينعكس جفافاً على البشرة مما يُفقده نضارتها، وللتعويض عن النقص في هذا المجال، يجب ترطيب البشرة صباحاً ومساءً باستعمال كريم مرطب يناسب طبيعتها، ويُنصح أيضاً باستعمال بلسم مرطب خاص بالشفاه التي تُعاني أيضاً من الجفاف في هذه الفترة أيضاً.

- الاستعانة بأمصال غنيّة بالفيتامينات



قد تفتقد البشرة خلال شهر رمضان إلى الكثير من الفيتامينات خلال ساعات الصوم مما يؤثّر على نضارتها وإشراقها، لذلك يُنصح بالاستعانة بالأمصال الغنيّة بفيتامينات "A"، و"C"، و"E"،" D "على أن يتمّ وضعها على البشرة قبل النوم لتحقيق النضارة في صباح اليوم التالي.



- تدليك محيط العينين بزيت اللوز



يُساعد تدليك محيط العينين بزيت اللوز على محاربة الهالات الداكنة الناتجة عن السهر والتعب الذي يفرضهما إيقاع الحياة في رمضان، ويُنصح بتدليك محيط العينين بزيت اللوز صباحاً ومساءً، فهو بالإضافة إلى تأثيره على الهالات الداكنة يُساهم في الوقاية من التجاعيد ويُجدّد شباب البشرة.



- تخصيص وقت كافٍ للنوم



يُعتبر النوم لما لا يقلّ عن 7 ساعات خلال الليل من ضروريات الحفاظ على راحة الجسم والبشرة خلال شهر رمضان، فهو يُساعد البشرة على التجدّد بالشكل السليم واستعادة حيويتها المفقودة.



- اعتماد ماء الورد كرفيق مثالي للبشرة



يُساعد ماء الورد على تنقية البشرة وترطيبها في الوقت نفسه، ويمكن مسح البشرة بقطعة قطن مبللة بماء الورد عدة مرات يومياً، فهو يؤمن النضارة والترطيب للبشرة التي تعاني من الجفاف والإجهاد.