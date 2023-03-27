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رمضانيات
نصائح للحفاظ على الهدوء والسلام في زواجك خلال شهر رمضان
Lebanon 24
27-03-2023
|
12:00
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يعاني الكثير من الازواج من كثرة المشاكل والخلافات في شهر رمضان، بسبب العصبية الزائدة جراء نقص النيكوتين والكافيين، وإرهاق الصيام، مما يسبب قلق الكثير من الزوجات في شهر رمضان رغم أنه شهر الخيرات والسكينة.
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لا داعي للقلق، يمكنكِ الحفاظ على هدوء علاقتك بزوجك وجو السكينة والسلام في بيتك عبر تطبيق النصائح التالية.
1- قاومي العصبية والغضب
إذا شعرتِ بالغضب أو العصبية، فاطلبي من زوجك منحك فرصة لاستعادة هدوئك. اذهبي إلى غرفة منفصلة وحاولي تهدئة نفسك، ولا تتعاملي مع زوجك إلا بعد استعادة هدوئك.
أما إذا كان زوجك هو الذي يشعر بالغضب أو العصبية بسبب الصيام، فتحلي بالصبر، ولا تنجرفي في مناقشات حادة معه، امتصي غضبه وحاولي تهدئته أو ابتعدي عنه حتى يستعيد هدوئه.
2- التزمي بخطة الإنفاق
في شهر رمضان تكثر العزائم ومشتريات البيت، يجب عليكِ ضبط النفس، وعدم شراء أشياء غير ضرورية، والالتزام بخطة الإنفاق المتفق عليها مع زوجك حتى لا تندلع المشاكل بينكما.
3- اتفقي مع زوجك قبل أي وليمة
لا تقومي بدعوة ضيوف إلى منزلك قبل الاتفاق مع زوجك، ولا تقبلي دعوات الآخرين أيضاً قبل استئذان زوجك ومراعاة ظروفه ووقته، هذا يشعر زوجك بالتقدير والاحترام.
4- تجاهلي صغائر الأمور
هناك أمور مزعجة ولكن تافهة، وطالما أن الأمر ليس له قيمة حقيقية، فتجاهلي الإزعاج حتى لا يكون النقد واللوم مستمر بينك وبين زوجك. (نواعم)
المصدر: نواعم
رمضانيات
المرأة
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