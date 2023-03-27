مسلسل رمضاني يتعرّض للكثير من الانتقادات.. ودعوات لإيقافه

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لا يزال مسلسل "فلّوجة" التونسي، الذي يُعرض في موسم دراما رمضان 2023، يُحدث ضجة كبيرة بسبب أحداثه والمشاهد التي اعتبرها الجمهور "صادمة" ومبالغاً فيها عن المجتمع التونسي.ورغم أن عنوان المسلسل مستوحى من اسم مدينة الفلّوجة العراقية، إلا أن أحداثه لا تتناول الحرب في العراق، بل تسلّط الضوء على حرب من نوع آخر تدور في المعاهد الثانوية المدرسية في تونس، حيث عرض المسلسل مشاهد صادمة تتعلق بإدمان المخدرات والفساد الأخلاقي في هذه الأماكن.وأثارت المشاهد ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، معتبرين أن تناول الحياة في المؤسسات التعليمية يستدعي الكثير من الحيطة والإلمام بالموضوع المطروح، في حين رأى البعض أن "فلوجة" هو الصورة الحقيقية للواقع.ونبّه القاضي والعضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري في تونس عمر الوسلاتي في تدوينة نشرها على "فيسبوك" من خطورة مشاهدة مسلسل "فلوجة" على الأطفال، وأكد ضرورة إضافة تحذير للمشاهدين ومنع الأطفال من متابعة المسلسل، لما يتضمنه من مشاهد خطِرة جداً، وبالتالي المطلوب وضع علامة "للكبار فقط" وتأخير توقيت عرضه إلى العاشرة ليلاً.و"فلوجة" مسلسل مقتبس من السلسلة الإسبانية "elite" (النخبة)، التي عُرضت على منصة "نتفليكس" العالمية، وهو عمل درامي تونسي من إخراج سوسن الجمني، وبطولة: ريم الرياحي، سارة التونسي، فارس عبدالدايم، نسيم بورقيبة، محمد علي بن جمعة، محمد مراد، شاكرة رماح، ونعيمة الجاني. (لها)