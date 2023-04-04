3 حيل لتشجيع طفلك على مساعدتك في المهام الرمضانية

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تتضاعف المهام والأعمال المنزلية المطلوبة منكِ في شهر رمضان، وهي فرصة مثالية لتعليم طفلك أهمية التعاون، وفي نفس الوقت الحصول على مساعدة إضافية تخفف عنكِ ولو جزء بسيط من أعباء المهام والأعمال المنزلية.ومن أجل تشجيع طفلك على مساعدتك، استخدمي الحيل التالية.1- شجعي طفلك بمكافأة كبيرةالتحفيز هو الأسلوب المثالي لدفع الطفل نحو ما تريدين، لذا ضعي مكافأة كبيرة تكون حافزاً قادراً على تحريك طفلك ودفعه نحو مساعدتك.لا تستخدمي مكافآت بسيطة أو معتادة، بل ضعي مكافأة كبيرة مثل نشاط يطمح فيه طفلك، مثل الخروج بمفرده مع أصدقائه، أو الاشتراك في هواية أو رياضة يرغب في ممارستها. فكري في الشيء الذي يطمح طفلك إليه، وضعيه مكافأة نظير مساعدته لكِ خلال شهر رمضان، وفي نهاية الشهر احرصي على تنفيذ وعدك له حتى يشعر بالثقة.2- اجعلي طفلك يدفع لكِ مقابل الخدمات الخاصة بههذه حيلة ذكية، كل ما يتعلق بالمهام التي يمكن أن يساعد فيها طفلك، مثل ترتيب غرفته، سريره، تنظيم ألعابه وكتبه، وضع ملابسه في سلة الغسيل.. كل ما يمكن أن يساعد فيه طفلك، إذا لم يفعله، يجب أن يدفع لكِ مقابل إذا قمتِ أنتِ به.على سبيل المثال، ترتيب ملابسه ضعي له مقابل، في البداية سوف يدفع طفلك من مدخراته، ولكن بعد أن يشعر بنقص مدخراته، سوف يفضل القيام بالمهام الخاصة به بدلاً من الدفع لكِ حتى لا يخسر مدخراته بالكامل.3- قسّمي المهام لطفلكإذا طلبتِ من طفلك مهام متعددة، أو مهمة كبيرة تتضمن عدة مهام، سيشعر بالكسل أو ينسى أو يرفض لصعوبة الأمر، لذا قسّمي المهام واطلبي من طفلك أداء مهمة صغيرة في كل مرة، وبعد الانتهاء منها، اطلبي منه أداء المهمة التي تليها، هكذا لن يشعر طفلك بصعوبة الأمر، بل سيشعر بالحماس لمعرفة المهمة التالية والنجاح فيها. (نواعم)