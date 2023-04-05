12 فاكهة ينصح خبراء التغذية بتناولها لصحة أفضل

تعتبر الفاكهة غالبًا وجبة خفيفة صحية، فهي تقدم مجموعة من الفيتامينات الطبيعية والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، لذلك يمكن الاستفادة من المحتوى الغذائي للفاكهة وطعمها اللذيذ، وفقًا لما نشره موقع Real Simple.

Advertisement

ينصح عدد من الأطباء وخبراء تغذية فيما يلي بأكثر الفواكه فائدة للصحة، بجميع ألوان الطبيعة:



1. الأفوكادو

تقول الدكتورة آمي غورين: "تستمر شعبية الأفوكادو في الازدياد، ويمكن رؤيتها في كل شيء بدءًا من العصائر وحتى الأفوكادو المجفف"، داعية إلى تناوله لأنه مفيد لصحة القلب، بسبب محتواه الغني بالبوتاسيوم والذي يمكن أن يساعد في تقليل آثار الصوديوم.



من جانبه، قال اختصاصي التغذية ماكنزي بورغيس إن الأفوكادو "إلى جانب كونه لذيذًا، فإنه مليء بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في دعم صحة القلب والجهاز المناعي.

2. التوت الأزرق

يعتبر تناول التوت الأزرق وجبة خفيفة صحية، ويقول بورغيس: "يقدم كوب واحد من التوت الأزرق أربعة غرامات من الألياف المفيدة، جنبا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C وK والمنغنيز، بالإضافة إلى الأنثوسيانين، وهو نوع من المغذيات النباتية".



3. التفاح

التفاح غني بالألياف والبوليفينولات المفيدة، والتي تظهر الأبحاث أنها قد تساعد في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب، إلى جانب أن العناصر الغذائية المضافة مثل أوميغا 3 والكولين تدعم صحة المخ.

4 .التوت الأحمر

تصف الدكتورة بريانا غوان، ممارسة أمراض الأعصاب، توت العليق بأنه أفضل فاكهة لصحة الجلد والهرمونات، قائلة إنها "مليئة بفيتامين C، ويمكن أن تساعد في دعم إنتاج الكولاجين، والحماية من شيخوخة الجلد عن طريق إخماد الجذور الحرة ووقف الإجهاد التأكسدي والضرر".

5. الموز

الموز هي ثمار تزيد نسبة السكر في الدم بشكل مثالي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بما يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة. كما أنه الموز غني بالبوتاسيوم، المهم لكل من صحة القلب وقلوية الجسم.



6. الليمون

تنصح الدكتورة غوان بتناول عصير الليمون وقشره للاستفادة بشكل كامل من خيار ممتاز "لتعزيز الصحة والمناعة"، مشيرة إلى أن عصير الليمون الغني بفيتامين C لن يؤثر على نسبة السكر في الدم. يُعرف الليمون بكونه فاكهة مطهرة ويقلل من الالتهابات ويوفر العديد من الفوائد، بما يشمل تحفيز الهضم.



7. البطيخ

يحتوي البطيخ على مجموعة من الفيتامينات مثيرة للإعجاب، إلى جانب الكاروتينات والليكوبين، والتي تعد مركبات ممتازة لصحة العين والقلب وللوقاية من السرطان".

8. التمر

يأتي التمر كعنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي، فهو غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى محتواه من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والمزيد من المعادن.



9. الفراولة

تقول الدكتورة كايسي بارنز، طبيبة الباطنة واختصاصية في أمراض البنكرياس: "تعتبر الفراولة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، وتوفر العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بل ويمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم"، مشيرة إلى "أنها غنية بالمياه وقليلة الكربوهيدرات، مما يعني أنها توفر قيمة غذائية كبيرة مقابل سعرات حرارية قليلة للغاية".

10. الكرز

تقول الدكتورة بارنز إن الكرز هو أحد أكثر الفواكه صحة، لأنه مليء بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. كما أنه مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم وفيتامين C وdحتوي على فيتامينات ومعادن أخرى أيضاً.

11. الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين C والمنغنيز، كما يحتوي على فيتامين B6 والنحاس والثيامين والفولات والبوتاسيوم، مع نسبة منخفضة من الدهون.

12. التوت الأسود

ينصح الخبراء بتناول التوت الأسود بانتظام، لأنه يمد الجسم بمستويات عالية من الأنثوسيانين، وهو مركب مضاد للأكسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من فيتامين C وK والمنغنيز والألياف.