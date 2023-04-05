إذا أردت إفطاراً صحياً في رمضان اتبع هذه الخطوات

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وللتخلص من هذه المشاكل لا بد من التعرف على الطريقة الصحيحة لتناول طعام الإفطار.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في تناول وجبة الإفطار بالشكل الصحيح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

شرب السوائل قبل الأكل قد يكون الشيء الوحيد الذي يدور في ذهن الصائم بعد يوم طويل ومتعب من الصيام، هو الاستمتاع بالمأكولات الشهية الموضوعة على مائدته، لكن هناك أموراً قد تعكر صفو هذا الاستمتاع كالانتفاخ وركود ما بعد الإفطار والتعب والانزعاج.وللتخلص من هذه المشاكل لا بد من التعرف على الطريقة الصحيحة لتناول طعام الإفطار.فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في تناول وجبة الإفطار بالشكل الصحيح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:شرب السوائل قبل الأكل

جسم الإنسان يعاني من الجفاف بعد صيام طويل لذلك فإن أول شيء يجب فعله هو شرب السوائل و تجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي الكثير من السكر. ويعد ماء جوز الهند الطازج وعصير الليمون من الخيارات الجيدة لتجديد النشاط، فإذا لم تتوفر هذه العصائر فإن الماء هو الخيار الأفضل، ويفضل تناول كوب واحد من الماء قبل الأكل وليس أثناء الأكل لئلا يؤخر عملية الهضم.

الإفطار على التمر

من المعلوم أن جميع الصائمين يفطرون على التمر وهو شيء جيد؛ لأن التمر مصدر للسكر الطبيعي والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في التخلص من التعب الناجم عن الصيام والأهم من ذلك أنها قلوية تساعد في موازنة الأحماض في المعدة، وهي غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في تجنب الإمساك.

البداية بالبروتين

أول ما يجب تناوله في الإفطار هي الأطعمة التي تكون مصدراً جيداً للبروتين مثل الدجاج ولحم الضأن وبعض الدهون الصحية مثل السمن والفول السوداني أو الأفوكادو وكذلك الألياف والكربوهيدرات من الأطعمة مثل الأرز والخضروات الخضراء.

الابتعاد عن عادات الإفطار السيئة

يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية يومياً حيث يمكن الاستمتاع بها مرة واحدة وكذلك يجب تجنب الدقيق المكرر كالمعكرونة والسكر المكرر في الحلويات والأطعمة المصنعة، لأن تناول الأطباق الثقيلة والحلويات الشهية قد يؤدي إلى تعطيل الجهاز الهضمي وتقليل فوائد الصيام.

تناول الطعام باعتدال

الهدف من الصوم هو تنظيم الجوع وهرمونات الأنسولين، وإعطاء الجهاز الهضمي استراحة من الأكل المستمر الذي نقوم به على مدار السنة للمساعدة في إصلاح الكثير من المشكلات الصحية.

القيام بالنشاط الخفيف