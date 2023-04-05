Advertisement

صحة

إذا أردت إفطاراً صحياً في رمضان اتبع هذه الخطوات

Lebanon 24
05-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1054044-638162810143072064.jpg
Doc-P-1054044-638162810143072064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يكون الشيء الوحيد الذي يدور في ذهن الصائم بعد يوم طويل ومتعب من الصيام، هو الاستمتاع بالمأكولات الشهية الموضوعة على مائدته، لكن هناك أموراً قد تعكر صفو هذا الاستمتاع كالانتفاخ وركود ما بعد الإفطار والتعب والانزعاج.
Advertisement

وللتخلص من هذه المشاكل لا بد من التعرف على الطريقة الصحيحة لتناول طعام الإفطار. 
فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في تناول وجبة الإفطار بالشكل الصحيح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 
شرب السوائل قبل الأكل
جسم الإنسان يعاني من الجفاف بعد صيام طويل لذلك فإن أول شيء يجب فعله هو شرب السوائل و تجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي الكثير من السكر.  ويعد ماء جوز الهند الطازج وعصير الليمون من الخيارات الجيدة لتجديد النشاط، فإذا لم تتوفر هذه العصائر فإن الماء هو الخيار الأفضل، ويفضل تناول كوب واحد من الماء قبل الأكل وليس أثناء الأكل لئلا يؤخر عملية الهضم.
الإفطار على التمر
من المعلوم أن جميع الصائمين يفطرون على التمر وهو شيء جيد؛ لأن التمر مصدر للسكر الطبيعي والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في التخلص من التعب الناجم عن الصيام والأهم من ذلك أنها قلوية تساعد في موازنة الأحماض في المعدة، وهي غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في تجنب الإمساك.
البداية بالبروتين
أول ما يجب تناوله في الإفطار هي الأطعمة التي تكون مصدراً جيداً للبروتين مثل الدجاج ولحم الضأن وبعض الدهون الصحية مثل السمن والفول السوداني أو الأفوكادو وكذلك الألياف والكربوهيدرات من الأطعمة مثل الأرز والخضروات الخضراء.
الابتعاد عن عادات الإفطار السيئة 
يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية يومياً حيث يمكن الاستمتاع بها مرة واحدة وكذلك يجب تجنب الدقيق المكرر كالمعكرونة والسكر المكرر في الحلويات والأطعمة المصنعة، لأن تناول الأطباق الثقيلة والحلويات الشهية قد يؤدي إلى تعطيل الجهاز الهضمي وتقليل فوائد الصيام.
تناول الطعام باعتدال
الهدف من الصوم هو تنظيم الجوع وهرمونات الأنسولين، وإعطاء الجهاز الهضمي استراحة  من الأكل المستمر الذي نقوم به على مدار السنة للمساعدة في إصلاح الكثير من المشكلات الصحية.
القيام بالنشاط الخفيف
من الضروري أن يحاول الصائم أن يكرس عادة القيام ببعض الأنشطة الخفيفة مثل المشي لفترة بعد الإفطار لأن ذلك يساعد  تسريع عملية الهضم.
 

رمضانيات

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
02:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-04
02:30 | 2023-04-04
08:57 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website