3 نصائح لتشجيع أفراد أسرتك على التعاون في شهر رمضان

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من الصعب القيام بكل مهام المنزل بمفردك، خاصة في شهر رمضان حيث تتضاعف المهام ويضيق الوقت، لذا فالشهر الكريم فرصة مثالية لتعليم أفراد أسرتك أهمية التعاون، أولاً لمساعدتك، وثانياً من أجل تأسيس فكرة التعاون بين أفراد الأسرة، فيكون التعاون سلوك معتمد في أسرتك.وفيما يلي 3 نصائح مهمة لتشجيع أفراد أسرتك على التعاون في شهر رمضان.1- علمي أطفالك المشاركة والإيثارما يدفع أطفالك إلى عدم مساعدتك هي الأنانية، وحتى يتحمس أطفالك لمساعدتك يجب أن تعلميهم عكس الأنانية، أي الإيثار.تعليم أطفالك الإيثار يحتاج إلى تدريب وصبر، فالطفل أناني بالفطرة. يمكنكِ تدريب أطفالك على الإيثار عبر حثهم على مشاركة الحلوى مثلاً، أو مساعدة بعضهم البعض في بعض المهام الموكلة إليهم مثل ترتيب غرفهم.أيضاً تعليم الطفل الإيثار يكون عبر تشجيعه على التخلي عن بعض رغباته من أجل الاخرين، مثل التخلي عن رغبته في مشاهدة برنامج ما، من أجل أن يشاهد باقي أفراد الأسرة برنامج آخر.المشاركة والإيثار هو ما يدفع طفلك إلى مساعدتك، ويصبح فرد متعاون.2- ضعي مكافأة مشتركةمن السهل تخصيص مكافأة لكل فرد من أفراد الأسرة، يحصل عليها بعد الانتهاء من مهامه، ولكن إذا خصصتِ مكافأة مشتركة يحصل عليها الجميع فور الانتهاء من مهامهم، فسوف يسعى أطفالك إلى التعاون معاً ومساعدة بعضهم البعض من أجل إنجاز المهام بالكامل بسرعة للحصول على المكافأة المشتركة.3- احتفلي بإنجازات الأسرةيجب أن يشعر أطفالك بنتائج تعاونهم، لذا احرصي على الاحتفال بإنجازات الأسرة التي تمت بالمشاركة والتعاون، فالاحتفال يشعر أطفالك بالفخر، وأن تعاونهم معاً ومساعدتهم لكِ محل تقدير، وأمر يستحق الاحتفال. (نواعم)