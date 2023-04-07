Advertisement

رمضانيات

3 نصائح لتشجيع أفراد أسرتك على التعاون في شهر رمضان

Lebanon 24
07-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1054962-638164671517437442.PNG
Doc-P-1054962-638164671517437442.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
من الصعب القيام بكل مهام المنزل بمفردك، خاصة في شهر رمضان حيث تتضاعف المهام ويضيق الوقت، لذا فالشهر الكريم فرصة مثالية لتعليم أفراد أسرتك أهمية التعاون، أولاً لمساعدتك، وثانياً من أجل تأسيس فكرة التعاون بين أفراد الأسرة، فيكون التعاون سلوك معتمد في أسرتك.
Advertisement

وفيما يلي 3 نصائح مهمة لتشجيع أفراد أسرتك على التعاون في شهر رمضان.
 
1- علمي أطفالك المشاركة والإيثار
ما يدفع أطفالك إلى عدم مساعدتك هي الأنانية، وحتى يتحمس أطفالك لمساعدتك يجب أن تعلميهم عكس الأنانية، أي الإيثار.
 
تعليم أطفالك الإيثار يحتاج إلى تدريب وصبر، فالطفل أناني بالفطرة. يمكنكِ تدريب أطفالك على الإيثار عبر حثهم على مشاركة الحلوى مثلاً، أو مساعدة بعضهم البعض في بعض المهام الموكلة إليهم مثل ترتيب غرفهم.
 
أيضاً تعليم الطفل الإيثار يكون عبر تشجيعه على التخلي عن بعض رغباته من أجل الاخرين، مثل التخلي عن رغبته في مشاهدة برنامج ما، من أجل أن يشاهد باقي أفراد الأسرة برنامج آخر.
 
المشاركة والإيثار هو ما يدفع طفلك إلى مساعدتك، ويصبح فرد متعاون.
 
2- ضعي مكافأة مشتركة
من السهل تخصيص مكافأة لكل فرد من أفراد الأسرة، يحصل عليها بعد الانتهاء من مهامه، ولكن إذا خصصتِ مكافأة مشتركة يحصل عليها الجميع فور الانتهاء من مهامهم، فسوف يسعى أطفالك إلى التعاون معاً ومساعدة بعضهم البعض من أجل إنجاز المهام بالكامل بسرعة للحصول على المكافأة المشتركة.
 
3- احتفلي بإنجازات الأسرة
يجب أن يشعر أطفالك بنتائج تعاونهم، لذا احرصي على الاحتفال بإنجازات الأسرة التي تمت بالمشاركة والتعاون، فالاحتفال يشعر أطفالك بالفخر، وأن تعاونهم معاً ومساعدتهم لكِ محل تقدير، وأمر يستحق الاحتفال. (نواعم) 
المصدر: نواعم

رمضانيات

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
12:33 | 2023-04-08
02:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-06
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
08:00 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website