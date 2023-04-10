4 أنواع من الأطعمة تزيد شعورك بالعطش.. ابتعدوا عنها في رمضان



Advertisement

ومما لا شك فيه، فإن الإكثار من الملح على الأطعمة، والإكثار من تناول المخللات وتوابل السلطات، والصلصات، وأنواع المعجنات وأنواع مختلفة من الأطعمة السريعة، كلها من العوامل التي تؤدي لشعور الجسم بالعطش، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".



كما أن هناك 4 أنواع أخرى من الأطعمة التي قد تسبب الشعور بالعطش بعد تناولها، ومنها: خلال شهر رمضان المبارك، نحاول ألا نقرب الأطعمة التي تشعرنا بكثير من العطش أثناء الصوم. وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الشعور بالعطش لدى الصائمين، منها سلوكيات غذائية غير صحية، وأخرى مرتبطة بتناول أنواع متعددة من الأطعمة.ومما لا شك فيه، فإن الإكثار من الملح على الأطعمة، والإكثار من تناول المخللات وتوابل السلطات، والصلصات، وأنواع المعجنات وأنواع مختلفة من الأطعمة السريعة، كلها من العوامل التي تؤدي لشعور الجسم بالعطش، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط".كما أن هناك 4 أنواع أخرى من الأطعمة التي قد تسبب الشعور بالعطش بعد تناولها، ومنها:

1- الأسماك

يجب أن تعلم عزيزي الصائم أن تناول الأسماك يتسبب غالباً في الشعور بالعطش. ورغم أن إضافة الملح للأسماك قبل أو بعد طهيها، قد يكون السبب في زيادة الشعور بالعطش، لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي لذلك. بل إن ثمة سببين آخرين: الأول، هو أن الأسماك غذاء غني جداً بالبروتين، والبروتين الذي في لحم الأسماك يتحرر بسرعة عند الهضم، وذلك بخلاف لحوم الحيوانات والطيور الغنية بالأنسجة الليفية، التي يأخذ هضمها وتحللها وقتاً أطول قبل الوصول إلى البروتينات في داخلها.



وعندما نأكل البروتين، يستهلك الجسم المزيد من الماء من أجل إجراء العمليات الكيميائية الحيوية لاستقلاب النيتروجين الموجود بشكل طبيعي في البروتين، مما يؤدي إلى فقدان الخلايا لمحتوى الماء بشكل كبير، وبالتالي ما يجعلنا نشعر بالجفاف، وإثارة الشعور بالعطش.



والسبب الآخر في الشعور بالعطش، هو أن كمية الصوديوم في المأكولات البحرية تختلف باختلاف نوعها. وللتوضيح، فإن هناك مجموعة من أنواع الأسماك تُصنف بأنها متدنية المحتوى بالصوديوم، ومنها أسماك السلمون الطازج والقد والبلطي والتونة الطازجة والسردين الطازج والسمك المفلطح والهامور والحريد. وهناك أسماك متوسطة المحتوى بالصوديوم، ومنها القاروص والناجل والشعور والماكاريل والهلبوت والسلطان إبراهيم. وأسماك أخرى عالية المحتوى بالصوديوم، مثل التونة والسردين المعلبين، واللوبستر والمحار وبلح البحر وكراب السرطان والأخطبوط والروبيان. والأنشوغة المُعلبّة هي الأعلى بإضافة الملح، وكذلك أنواع الأسماك المجففة بالتمليح مثل الرنجة المملحة.

2- الآيس كريم

إذا شعرت بالعطش بعد تناول الآيس كريم، فهذا طبيعي إذ يحتوي الآيس كريم على سكريات وعلى صوديوم وعلى مشتقات الألبان. وهناك عدة أسباب تجعل الناس يشعرون بالحاجة إلى شرب الماء بعد تناول الآيس كريم، أهمها احتواء الآيس كريم على السكريات.



إن تناول أي شيء سكري حلو الطعم، يحفز الكبد على إفراز أحد الهرمونات (FGF21) التي تثير منطقة ما تحت المهاد في الدماغ Hypothalamus، وهي المنطقة المعنية بإثارة الشعور بالعطش ودفع المرء نحو شرب الماء.



والسبب الآخر هو محتوى الآيس كريم من عنصر الصوديوم. وإضافة الصوديوم عند إعداد الآيس كريم له ما يُبرره، لأنه عندما يتم تجميد الآيس كريم، تتوسع بلورات الماء وتصنع فراغاً بينهما. ويضاف الملح إلى هذا الخليط، أثناء عملية الإنتاج، لخفض درجة تجمد بلورات الثلج Freezing Point، ولتقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه تجميد الآيس كريم. وأيضاً لأن الملح يسمح بتكوين خليط مكونات في الآيس كريم تحت درجة تجمد الماء، دون تحويله إلى مكعب ثلج. وبالتالي يتكوَّنُ مزيج كريمي Extra Creamy.



والخلاصة أنه كلما زادت كمية الصوديوم التي تستهلكها، ستشعر بالعطش أكثر، لأن جسمك يحتاج إلى موازنة الصوديوم بالماء من أجل الحفاظ على توازن صحي في دمك.



كما ترتبط درجة حرارة الأطعمة والمشروبات التي نتناولها بالعطش، والآيس كريم يؤكل عادة بارداً ومجمداً. ولكي يتمكن الجسم من هضم الطعام بسهولة، يجب تعديل درجة حرارته في الأمعاء، ما يجعل الجسم يستهلك طاقة إضافية لتدفئتها إلى درجة حرارة الجسم في محاولة لهضم الطعام بشكل صحيح. وفي هذا، يستخدم الجسم الماء لموازنة درجة حرارة الطعام والشراب. ما قد يكون أحد أسباب الشعور بالعطش بعد تناول الآيس كريم.

3- الأجبان

مختلف أنواع الأجبان غنية بالملح أولاً، وبالبروتينات ثانيا. وثالثا الجبن غني بعدد من المركبات الكيميائية المثيرة للشعور بالعطش. ورابعاً فإن تناوله بحد ذاته يثير الجفاف في الفم ما يعني زيادة الرغبة في شرب الماء.



ويضاف الملح أثناء إنتاج الجبن لمنع البكتيريا من النمو، وليعمل كمادة حافظة طبيعية، ولكنه أيضاً يُضاف للتحكم في الرطوبة داخل الجبن، ولتحسين الملمس أثناء المضغ في الفم، ولضبط طعم المذاق.



وهناك الكثير من الأجبان منخفضة الصوديوم والغنية بالبروتينات أيضاً، للاختيار ومن أفضلها الجبن القريش Cotage Cheese.

4- اللحوم المصنعة

معظم اللحوم المصنعة يتم تناولها غالباً باردة، وقد تم تعديلها من حالتها الطبيعية من خلال التمليح، أو المعالجة، أو التخمير، أو التدخين، أو إضافات البهارات والحبوب أو غيرها من العمليات الصناعية، لتعزيز النكهة أو لتحسين الحفظ. ويشمل ذلك النقانق والهوت دوغ ولحم البقر المقدد واللحوم المعلبة والسلامي واللانشون وأنواعا كثيرة أخرى.

ومعالجة هذه اللحوم يتضمن إضافة الملح والسكر والنترات، للحفاظ على الأطعمة ضد التعفن الناجم عن البكتيريا والحفاظ على النكهة.



وفي النقانق واللحوم الباردة الأخرى، يؤدي استخدام الملح إلى استقرار بنية اللحم أثناء الطهي بحيث يكون المنتج النهائي المبيع للمستهلك قواماً موحداً ولا ينهار أثناء التخزين. وأحد الجوانب غير الصحية للإكثار أو تكرار تناول هذه اللحوم، هو تسببها بالعطش نتيجة ارتفاع محتواها من عنصر الصوديوم بالذات، سواء في الملح (كلوريد الصوديوم) أو أي أنواع أخرى من المركبات الكيميائية المُضافة.