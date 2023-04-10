9 نصائح للحفاظ على صحة طفلك الصائم

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إذا كان طفلك مستعد للصيام، ويستطيع الامتناع عن الطعام والمياه لساعات، فأنتِ بحاجة إلى الاهتمام بصحته خلال شهر رمضان، حتى لا تتأثر صحته العامة من الصيام.وفيما يلي 8 نصائح يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة طفلك الصائم.1- احرصي على تقديم وجبات صحية ومتوازنة لطفلكقدمي لطفلك الطعام الصحي المتوازن في وجبتي الإفطار والسحور على أن تشمل وجباتطفلك الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات.2- ذكري طفلك بشرب المياه من المغرب وحتى الفجرشجعي طفلك على شرب الماء والسوائل خلال ساعات الإفطار أي في الفترة من المغرب وحتى الفجر.3- أخري موعد السحوراختاري وقت متأخر لوجبة السحور، حتى تقللي عدد ساعات صيام الطفل قدر الإمكان.4- قدمي لطفلك وجبات خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحورقدمي لطفلك وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، على أن تكون ذات قيمة غذائية عالية، مثل المكسرات والفواكه المجففة.5- شجعي طفلك على تناول الحليب ومنتجات الألبانالحليب ومنتجات الألبان في وجبة السحور تفيد طفلك كثيراً، حيث تمنحه الطاقة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.6- شجعي طفلك على الراحة خلال ساعات الصياملا تسمحي لطفلك ببذل مجهود بدني كبير أثناء الصيام، وشجعيه على الاسترخاء والراحة قدر الإمكان، خاصة في الساعات القليلة السابقة لوقت الإفطار.7- لا تسمحي لطفلك بالسهرفي شهر رمضان يحلو السهر، لا تسمحي لطفلك بالسهر لساعات متأخرة حتى يتمكن من الحصول على قسط كافِ من النوم.8- اسمحي لطفلك بالإفطار إذا تطلب الأمرإذا شعر طفلك بالدوار أو الإغماء أو ظهرت عليه أعراض التعب الشديد، فلا تجبريه على استكمال الصيام، واسمحي له بالإفطار.9- شجعي طفلك على النشاط البدني بعد الإفطارلا تسمحي لطفلك بالكسل أمام التليفزيون لساعات بدون حركة، فالنشاط الحركي يساهم في تعزيز صحة طفلك. (نواعم)