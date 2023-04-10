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رمضانيات

9 نصائح للحفاظ على صحة طفلك الصائم

Lebanon 24
10-04-2023 | 14:00
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إذا كان طفلك مستعد للصيام، ويستطيع الامتناع عن الطعام والمياه لساعات، فأنتِ بحاجة إلى الاهتمام بصحته خلال شهر رمضان، حتى لا تتأثر صحته العامة من الصيام.
وفيما يلي 8 نصائح يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة طفلك الصائم.
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1- احرصي على تقديم وجبات صحية ومتوازنة لطفلك
قدمي لطفلك الطعام الصحي المتوازن في وجبتي الإفطار والسحور على أن تشمل وجبات 
طفلك الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات.

2- ذكري طفلك بشرب المياه من المغرب وحتى الفجر
شجعي طفلك على شرب الماء والسوائل خلال ساعات الإفطار أي في الفترة من المغرب وحتى الفجر.

3- أخري موعد السحور
اختاري وقت متأخر لوجبة السحور، حتى تقللي عدد ساعات صيام الطفل قدر الإمكان.

4- قدمي لطفلك وجبات خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور
قدمي لطفلك وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، على أن تكون ذات قيمة غذائية عالية، مثل المكسرات والفواكه المجففة.

5- شجعي طفلك على تناول الحليب ومنتجات الألبان
الحليب ومنتجات الألبان في وجبة السحور تفيد طفلك كثيراً، حيث تمنحه الطاقة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.

6- شجعي طفلك على الراحة خلال ساعات الصيام
لا تسمحي لطفلك ببذل مجهود بدني كبير أثناء الصيام، وشجعيه على الاسترخاء والراحة قدر الإمكان، خاصة في الساعات القليلة السابقة لوقت الإفطار.

7- لا تسمحي لطفلك بالسهر
في شهر رمضان يحلو السهر، لا تسمحي لطفلك بالسهر لساعات متأخرة حتى يتمكن من الحصول على قسط كافِ من النوم.

8- اسمحي لطفلك بالإفطار إذا تطلب الأمر
إذا شعر طفلك بالدوار أو الإغماء أو ظهرت عليه أعراض التعب الشديد، فلا تجبريه على استكمال الصيام، واسمحي له بالإفطار.

9- شجعي طفلك على النشاط البدني بعد الإفطار
لا تسمحي لطفلك بالكسل أمام التليفزيون لساعات بدون حركة، فالنشاط الحركي يساهم في تعزيز صحة طفلك. (نواعم) 

 
المصدر: نواعم

رمضانيات

المرأة

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