9 نصائح للحفاظ على صحة طفلك الصائم

إذا كان طفلك مستعد للصيام، ويستطيع الامتناع عن الطعام والمياه لساعات، فأنتِ بحاجة إلى الاهتمام بصحته خلال شهر رمضان، حتى لا تتأثر صحته العامة من الصيام.
وفيما يلي 8 نصائح يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة طفلك الصائم.
1- احرصي على تقديم وجبات صحية ومتوازنة لطفلك
قدمي لطفلك الطعام الصحي المتوازن في وجبتي الإفطار والسحور على أن تشمل وجبات
طفلك الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات.
2- ذكري طفلك بشرب المياه من المغرب وحتى الفجر
شجعي طفلك على شرب الماء والسوائل خلال ساعات الإفطار أي في الفترة من المغرب وحتى الفجر.
3- أخري موعد السحور
اختاري وقت متأخر لوجبة السحور، حتى تقللي عدد ساعات صيام الطفل قدر الإمكان.
4- قدمي لطفلك وجبات خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور
قدمي لطفلك وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، على أن تكون ذات قيمة غذائية عالية، مثل المكسرات والفواكه المجففة.
5- شجعي طفلك على تناول الحليب ومنتجات الألبان
الحليب ومنتجات الألبان في وجبة السحور تفيد طفلك كثيراً، حيث تمنحه الطاقة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.
6- شجعي طفلك على الراحة خلال ساعات الصيام
لا تسمحي لطفلك ببذل مجهود بدني كبير أثناء الصيام، وشجعيه على الاسترخاء والراحة قدر الإمكان، خاصة في الساعات القليلة السابقة لوقت الإفطار.
7- لا تسمحي لطفلك بالسهر
في شهر رمضان يحلو السهر، لا تسمحي لطفلك بالسهر لساعات متأخرة حتى يتمكن من الحصول على قسط كافِ من النوم.
8- اسمحي لطفلك بالإفطار إذا تطلب الأمر
إذا شعر طفلك بالدوار أو الإغماء أو ظهرت عليه أعراض التعب الشديد، فلا تجبريه على استكمال الصيام، واسمحي له بالإفطار.
9- شجعي طفلك على النشاط البدني بعد الإفطار
لا تسمحي لطفلك بالكسل أمام التليفزيون لساعات بدون حركة، فالنشاط الحركي يساهم في تعزيز صحة طفلك. (نواعم)