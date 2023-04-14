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صحة
للحامل.. 8 أعراض تستدعي التوقف عن الصيام فوراً
Lebanon 24
14-04-2023
|
14:00
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يُسمح للحامل بالإفطار في رمضان، ولكن في بعض الحالات تشعر الحامل أنها بصحة جيدة وتستطيع تحمل مشقة الصيام، وفي هذه الحالة يجب أولاً استشارة الطبيب المتابع للحصول على موافقته إذا كانت الحالة الطبية تسمح بالصيام.
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ولكن سماح الطبيب بالصيام، لا يعني الاستمرار في الصيام إذا تعرضت الحامل للتعب الشديد بسبب الصيام، وهناك بعض الأعراض التي تشير إلى خطورة الاستمرار في الصيام، بل وتستدعي التوقف عن الصيام، والإفطار فوراً حتى لا تعرض الحامل نفسها وجنينها للخطر.
وفيما يلي أهم الأعراض التي تستدعي التوقف فوراً عن الصيام، إذا لاحظتِ أي منها خلال ساعات الصيام، افطري على الفور.
الشعور بالدوار واستمراره لفترة.
الشعور بالصداع الشديد.
عدم انتظام ضربات القلب، ويمكنكِ التأكد منها عبر التوجه إلى أقرب طوارئ مستشفى.
رعشة في الجسم.
الغثيان المستمر.
اضطراب الرؤية.
التعرض للإغماء.
ضعف حركة الجنين أو توقفها تماماً.
إذا شعرتِ بأحد الأعراض السابقة عليكِ التوقف عن الصيام، وإذا لم تشعري بتحسّن يجب عليكِ التوجه للمستشفى على الفور للحصول على الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على صحة حملك. (نواعم)
المصدر: نواعم
رمضانيات
صحة
المرأة
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