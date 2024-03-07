Advertisement

صحة

خطوات تساعدك على التخلص من ادمان الكافيين قبل رمضان

Lebanon 24
07-03-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1172621-638454404493011154.jpg
Doc-P-1172621-638454404493011154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعانى الكثيرون من مدمنى القهوة والشاى والمياه الغازية فى شهر رمضان من صعوبات وأعراض كثيرة أثناء الصيام بسبب تعودهم على جرعات مكثفة من هذه المشروبات التى تحتوى على الكافيين، ويشعرون بالصداع والعصبية الزائدة وحالة من التوتر تظهر فى تعاملاتهم بشكل كبير، خلال فترة الصيام.

وقد لا يدرك البعض أن هذه الحالة التى يعانون منها بسبب تعودهم على تناول جرعات كبيرة من القهوة والشاى والنسكافيه والمياه الغازية، تعد نوعا من أنواع الإدمان، فهذه المشروبات تحتوى على مادة الكافيين، التى تساعد فى نشاط الشخص العقلى، واليقظة، ولكن الإسراف فى تناولها يعد إدمانا.

 وهناك بعض الحيل الصحية لتجنب الشعور بالإرهاق والتعب خلال شهر رمضان والصيام مع إدمان الكافيين، ومن هذه النصائح التالي:

  شرب المياه بكمية أكبر يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تعويض نقص الطاقة والتركيز خلال الصيام، ولذا يمكنك تناولها لتقليل كميات الكافيين قبل الصيام.

 تحديد وقت لتناول كوب واحد من الكافيين فى اليوم مما يساهم بشكل كبير فى اعتياد الجسم على الجرعة اليومية، ولذا قبل رمضان بأربع أيام يمكنك كوب من الشاي أو القهور علي العصر أو بعد الظهر  ثم تأخيرها كل يوم ساعة حتى تصبح فى موعد بعد الإفطار خلال شهر رمضان.

 الحصول على قسط كاف من النوم  يعد بديلا لإدمان الكافيين، لأنه يساهم فى إمداد الجسم بالطاقة وتعيش حياة صحية أفضل، ولذا عليك النوم فى أوقات ثابتة.

 التعرض لضوء الشمس وممارسة الرياضة من الحيل الجيدة التي تساعد في التخلص من إدمان الكافيين، لأن فيتامين د يعزز الصحة النفسية والجسمانية، ويساعد علي زيادة تدفق الدم وتحسن حالتك النفسي.

( اليوم السابع)
Advertisement

رمضانيات

صحة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
00:59 | 2024-03-08
04:30 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24