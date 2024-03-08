ما حقيقة فيديو تنظيف سوق أم درمان "قبل رمضان"؟

بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع النزاع المدمر في السودان، نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يظهر السلطات المحلية وهي تقوم بأعمال نظافة في سوق أم درمان بضواحي الخرطوم مع اقتراب شهر رمضان. إلا أن الادعاء مضلل والفيديو منشور قبل اندلاع الحرب.

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ويظهر في الفيديو شاحنات تجمع النفايات وأشخاص ينظفون الطرقات ورجال بزي عسكري.

وقال الناشرون إن الفيديو يظهر عملية تنظيف سوق أم درمان وترتيب المحلات التجارية حديثا.

ويأتي تداول هذا الفيديو مع دخول النزاع السوداني شهره الحادي عشر، وسط ظروف مأساوية يعيشها الكثير من السودانيين.

والأربعاء، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب "قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم" في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت الى نزوح وتشريد ثمانية ملايين شخص، "تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابعت "قبل عشرين عاما شهد (إقليم) دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم (آنذاك) جهوده لمواجهتها ولكن السودانيين منسيون اليوم".

من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على فيسبوك أن السلطات عملت على تنظيف سوق وأحياء أم درمان وإصلاح شبكات الكهرباء والماء وغيرها من الإجراءات "تأهبا لعودة وتدفق المواطنين إلى المناطق التي تنعم بسيطرة الدولة".

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو المتداول قديم، وأظهر البحث عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور على وسائل إعلام محلية سنة 2021، ويظهر تنظيف سوق أم درمان في السودان.







