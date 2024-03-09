هذا ما ستشاهدونه عبر قناة الـLBCI خلال شهر رمضان

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خلال الشهر الفضيل ترتدي الـ"LBCI" حلّتها الرمضانيّة عبر باقة من أجمل المسلسلات والبرامج المُتميّزة:الجزء الثاني من المسلسل السوري "العَرْبَجي"بعد النجاح الكبير الذي حقّقه المسلسل السوري الضخم "العَرْبَجي" في جزئه الأول، تستكمل قناة الـ"LBCI" عرض الجزء الثاني خلال شهر رمضان المبارك، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، وغيرهم...الجزء الثاني من المسلسل السوري "كسر عضم-السراديب"تعرض الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك المسلسل السوري "كسر عضم" بجزئه الثاني بعد النجاح غير المسبوق الذي حقّقه الجزء الأوّل، وعرضته الـ"LBCI" في رمضان 2022.المسلسل الذي حصد جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني عربي للعام 2022 يعود بجزء جديد يحمل عنوان "السراديب"، ليغوص وبعمق في "سراديب" فساد شخصيّات العمل من رجال سلطةٍ وأعمال ونافذين.برنامج "أكرم من مين؟" مع النجم وسام حنّايُطلّ الممثل وسام حنّا في برنامج مسابقات رمضاني طيلة الشهر الفضيل بعنوان "أكرم من مين؟" على الـ"LBCI".برنامج "Ramadan Talk"ينطلق البرنامج الصباحي المُنوّع "Morning Talk" الذي رافق صباحات المُشاهدين يوميّاً، بحلّته الرمضانيّة خلال شهر رمضان المُبارك على الـ"LBCI". (نواعم)