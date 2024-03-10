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عربي-دولي

في هذه الدول.. شهر رمضان يبدأ الثلاثاء

Lebanon 24
10-03-2024 | 13:06
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أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 آذار، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 آذار هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان، وغداً الإثنين هو المتمم لشهر شعبان.
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كما قال مفتي المملكة الأردنية، إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا، وقال في بيان إن، الإثنين 11 آذار هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.

من جانبه، ذكر مركز الفلك الدولي على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء أول أيام رمضان في أستراليا وماليزيا وبروناي.

وأعلن المركز عدم رؤية هلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال، علما بأن السماء كانت صافية جدا.

ولفت المركز في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.

وبين المركز أنه تسنى لهم رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال. رغم صفاء السماء بشكل كبير.

رمضانيات

عربي-دولي

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