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لبنان

بشأن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان

Lebanon 24
10-03-2024 | 13:36
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 أعلن مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي في لبنان، أن يوم الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.
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