علامات تدل على ضرورة إفطار الحامل

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قد يكون صيام الحامل في شهر رمضان مرهقًا، نظرًا لما تحتاجه من قوة بدنية وصحة جسدية كبيرة، خاصةً أنها في هذه المرحلة تعاني من الإجهاد، وتحتاج إلى التغذية السليمة للحفاظ على صحتها وصحة جنينها.ولكن إذا كانت الحامل تعاني من مشاكل صحية تزيد من الإجهاد، أو تشعر بالعطش الشديد، أو تلاحظ قلة حركة الجنين، فإنه يجب عليها الامتناع عن الصيام.وفي الثلث الأول من الحمل، تعاني بعض النساء من الغثيان والقيء، كما تحدث العديد من التغيرات الفسيولوجية، إذ يؤثر هرمون البروجيستيرون على حركة الجهاز الهضمي كاملاً، مسببًا ارتخاءً في القولون والإمساك، فضلًا عن حدوث ارتجاع المريء.تزيد هذه العوامل من شدة الغثيان الصباحي، مما قد يهدد حياة الجنين، وفي هذه الحالة، يجب على الحامل التوقف عن الصيام لحفظ صحتها وصحة جنينها.أما في الثلث الثاني من الحمل، فإن صحة الحامل تتحسن، وتكون قادرة على تناول وجبتين في اليوم، ويجب عليها التركيز على تغطية احتياجاتها الغذائية.في الثلث الأخير من الحمل، يصبح من الضروري تناول وجبات متفرقة بسبب زيادة حجم الرحم وضغطه على المعدة، ويجب على الحامل تناول كميات قليلة من الطعام لتجنب الحرقة المعدية، والانتفاخ.وفي هذه المرحلة، يتطلب من الحامل زيادة وزنها بمعدل نحو كيلوغرام ونصف لكل شهر من الحمل، وقد يحُول الصيام دون قدرتها على ذلك؛ مما قد يُسبِّب ضررًا على الجنيننصائح لصيام الحاملاحصلي على قدر كافٍ من الراحة أثناء الصيام.كوني حذرة جدًا إذا كنتِ صائمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، حيث إنه هذا هو الوقت الذي تحتاجين فيه عادةً إلى 200 سعرة حرارية إضافية.انتبهي لعلامات الجفاف، مثل البول الداكن، أو الدوخة، أو الضعف أو الصداع.تذكري تناول مكملات حمض الفوليك وفيتامين د.إذا شعرت أن شيئًا ما ليس على ما يرام، تواصلي مع طبيبك المسؤول عن حالتك.علامات تدل على ضرورة إفطار الحاملهناك بعض الحالات التي لا ينصح للمرأة الحامل فيها بصيام شهر رمضان:ارتفاع نسبة الأملاحتحتاج المرأة لشرب كميات كثيرة من المياه على مدار اليوم، في حال أظهرت نتائج تحاليل الدم زيادة في نسبة الأملاح أو وجود صديد البول.القيء المستمرقد تتعرض المرأة الحامل لخطر الجفاف في حال امتنعت عن شرب السوائل لأكثر من 15 ساعة، ويصاحب ذلك الشعور بالتعب، وتشويش في الرؤية، والإعياء.انخفاض وزن الجنينإذا كان وزن الجنين منخفضًا، قد يكون من الضروري تناول الطعام بشكل متكرر لتلبية احتياجات الجنين والحفاظ على صحته.ارتفاع ضغط الدمفي حال أُصيبت المرأة بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وتحديدًا في الثلث الأخير من الحمل، يتوجب عليها تناول جرعات محددة من الأدوية على مدار اليوم.سكري الحملإصابة المرأة بسكري الحمل يستدعي منها تناول وجبات على فترات متقطعة، كما أنها بحاجة لتناول جرعات محددة من الأدوية.تسمم الحمليحظر على المرأة الحامل الصيام في حال أصيبت بتسمم في الحمل، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، الناجم عن احتباس السوائل والأملاح بالجسم.نقصان الوزنيعد فقدان الوزن أثناء الحمل وعدم اكتسابه بالشكل الكافي من علامات الخطر.الجفافشعور المرأة بالعطش الشديد، أو تبولها بشكل أقل، أو تحول لون بولها إلى الداكن مع وجود رائحة قوية، جميعها علامات لإصابتها بالجفاف، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية (UTIs) أو غيرها من المضاعفات. (فوشيا)