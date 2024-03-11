Advertisement

رمضانيات

6 نصائح مهمة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان

Lebanon 24
11-03-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1173726-638457366702852848.JPG
Doc-P-1173726-638457366702852848.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
يعتبر شهر رمضان المبارك فترة استثنائية تتطلب اهتمامًا خاصًا بالصحة والجمال، ومن بين الجوانب التي يجب التركيز عليها خلال هذا الشهر الكريم هي العناية بالشعر. مع التغيرات التي تطرأ على نمط الحياة خلال فترة الصيام وتناول الطعام، يصبح من الضروري الحرص على الحفاظ على صحة وجمال الشعر.
Advertisement

في السطور المقبلة، نقدم بعض النصائح والخطوات الهامة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان.

وتعتبر التغذية السليمة أساسًا في الحفاظ على صحة الشعر، وخاصة خلال شهر رمضان. يجب أن تحتوي وجبات الإفطار والسحور على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم البيضاء والبقوليات والمكسرات، والفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الشعر.

كما يجب اتباع نظام محدد يقتصر على غسل الشعر مرتين في الأسبوع، لمنع فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب الشعر ونشاطه، كما يجب اختيار شامبو مناسب يمنع جفاف الشعر. علاوة على ذلك، ينبغي تجنب استخدام مياه ساخنة لغسل الشعر لتجنب التلف والحفاظ على رطوبته وقوته.

مع التقلبات في درجات الحرارة والتعرض للرطوبة خلال شهر رمضان، يجب الحرص على العناية الجيدة بالشعر من الخارج. ينصح بتنظيف فروة الرأس باستخدام مقشرات عضوية خالية من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند لترطيب وتغذية الشعر.

ويعتبر الترطيب الجيد للشعر أمرًا أساسيًا خلال فترة الصيام؛ إذ يمكن أن يتعرض الشعر للجفاف نتيجة عدم تناول السوائل بما يكفي. لذا يجب شرب الكمية الكافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور.

ومع الصيام وتقليل النشاط البدني خلال فترة النهار، يصبح من الضروري الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال فترة الإفطار وبعد الإفطار. فالتمارين الرياضية تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

كما يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة رمضان، يساهم النوم الجيد في تجديد خلايا الشعر وتقويته. لذا يجب تحديد ساعات النوم بشكل منتظم وتجنب البقاء مستيقظين لساعات متأخرة من الليل.

رمضانيات

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
06:17 | 2024-03-11
03:48 | 2024-03-11
03:30 | 2024-03-11
03:28 | 2024-03-11
02:30 | 2024-03-11
01:34 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24