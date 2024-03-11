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عربي-دولي
لماذا يعتبر شهر رمضان مهما بالنسبة للوضع في غزة؟
Lebanon 24
11-03-2024
|
00:58
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منذ عدة أسابيع، أبدى مسؤولون أميركيون رغبتهم في رؤية اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة، خلال الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، بينما تسارعت وتيرة المفاوضات غير المباشرة بينهما، والتي لعبت فيها واشنطن دورا مهما إلى جانب مصر وقطر.
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وتزايدت خلال الأيام الماضية، الآمال بتحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر في أعقاب جولة من المحادثات في الدوحة وإشارات من بايدن بـ"قرب التوصل إلى اتفاق"، قبل حلول شهر الصيام.
واجتهدت واشنطن والقاهرة والدوحة، لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في مصر، لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.
في غضون ذلك، عاد بايدن الجمعة ليقول إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان "يبدو صعبا" معبرا في تصريحات للصحفيين عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.
لكن السؤال الملح الذي يفرض نفسه هو لماذا السعي لتحقيق وقف للقتال قبل رمضان خصوصا وأن الحرب مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر؟
بينما فشلت كل مساعي تحقيق وقف لإطلاق النار بحلول اليوم السادس والخمسين بعد المئة للحرب الموافق لعشية بدء رمضان الذي يبدأ الاثنين، في ألب الدول ذات الأغلبية المسلمة، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 31045، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، نقلتها وكالة فرانس برس.
وفي مدينة رفح الجنوبية، قال مؤمن أحمد للوكالة "توقّعنا أن يأتي أول يوم رمضان ونعود إلى منازلنا وأن تكون الحرب قد انتهت، لكن ماذا نفعل؟ كما ترون.. القصف مستمرّ منذ الصباح!"، مضيفا أن إحدى الغارات استهدفت سيارة وأوقعت ضحايا.
خطر التصعيد "الدراماتيكي"
يرى تحليل لمجلة "فورين بوليسي" إن بداية رمضان تجلب معها عددا من الأحداث والظروف التي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى "تصعيد دراماتيكي"، ليس فقط في الحرب بين إسرائيل وحماس، بل أيضا في التوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكان بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قال في خطاب ألقاه الشهر الماضي، إن إسرائيل ستبدأ عمليات هجومية في رفح، جنوب غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين بحلول بداية شهر رمضان.
ولجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى المدينة، وحذرت جماعات الإغاثة من "حمام دم" إذا شنت القوات الإسرائيلية هجوما على المدينة.
وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب بفشل المحادثات بعد أن طالبت إسرائيل بقائمة بكامل أسماء الرهائن الأحياء الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، ودعت حماس إسرائيل إلى سحب جميع قواتها من غزة وبوقف إطلاق نار دائم.
واتهمت إسرائيل حماس "بالتشبّث بمواقفها وعدم إبداء اهتمام بالتوصل لاتفاق وبالسعي إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان".
الأقصى.. والوضع بالضفة الغربية
خلال شهر الصوم، ستتجّه الأنظار نحو المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة الذي يشهد عادة صدامات ومواجهات خلال فترات التوتر والحروب.
ومجمع المسجد الأقصى في القدس، المعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل، مقدس لكل من اليهود والمسلمين وكان منذ فترة طويلة نقطة اشتعال للتوترات في المدينة القديمة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يسعى عشرات الآلاف من المسلمين إلى زيارة المسجد خلال شهر رمضان وصلاة الجمعة.
وقال جويل براونولد، المدير الإداري لمركز أبراهام للسلام في الشرق الأوسط في حديث للمجلة "لا يوجد شيء مثل التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى والتي تشعل الشوارع".
رمضانيات
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