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عربي-دولي

حتى صباح عيد الفطر.. بارات وكازينوهات القاهرة والجيزة تغلق أبوابها

Lebanon 24
11-03-2024 | 01:16
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تبدأ كازينوهات وبارات العاصمة المصرية القاهرة والجيزة في الإغلاق مع ليلة اليوم الثلاثاء، استعدادا لاستقبال شهر رمضان، ويستمر ذلك حتى صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

 
ويأتي هذا الإغلاق ضمن رخصة وزارة السياحة والتي تشدد على عدم افتتاح أو تشغيل أي ملهى ليلي في المناسبات الدينية، ومن ضمنها شهر رمضان المبارك، إذ يتم سحب الرخصة وغلق النشاط في حالة عدم تنفيذ القرار.
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من جهتهم، بدأ رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب في حملات لتنفيذ قرار الغلق، وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالإسكندرية لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
 
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ترويج إحدى السيدات للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى صفحات موقع "فيسبوك".
وتم تحديد هويتها، وتحمل جنسية إحدى الدول، وتم ضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وأقرت بممارستها الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي. (RT)

رمضانيات

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