بالحجاب.. فنانة لبنانية تُعايد الجمهور بحلول رمضان على طريقتها (صورة)

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عايدت الفنانة قمر المتابعين بحلول شهر رمضان المبارك.فقد نشرت قمر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها بالحجاب وهي تحمل فانوسا، وتمنت رمضانا كريما للمتابعين.