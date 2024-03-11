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رمضانيات

بالحجاب.. فنانة لبنانية تُعايد الجمهور بحلول رمضان على طريقتها (صورة)

Lebanon 24
11-03-2024 | 03:48
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عايدت الفنانة قمر المتابعين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد نشرت قمر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها بالحجاب وهي تحمل فانوسا، وتمنت رمضانا كريما للمتابعين.

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