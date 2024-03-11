أول صورة لهلال رمضان من مركز الفلك الدولي

أظهرت صورة نشرها مركز الفلك الدولي، هلال شهر رمضان 1445هـ، كما تم تصويره نهارا يوم الاثنين 11 آذار 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات.



وبين المركز رصد بعد القمر عن الشمس بنسبة 13.0 درجة.



وأعلن العديد من الدول ثبوت رؤية هلال شهر شعبان ليل الأحد، حيث أكدت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم الاثنين الموافق 11 آذار 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.



كما أشارت الإمارات وقطر، والكويت، ومصر، واليمن، بالإضافة إلى السودان، والعراق، وسوريا، فضلا عن لبنان، وفلسطين، إلى رؤية هلال رمضان، مؤكدة بداية الشهر الاثنين. كذلك أعلنت ليبيا، والجزائر وتونس، وجيبوتي، أول أيام رمضان الاثنين. (العربية)

في أول صورة لهلال رمضان



هلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الإثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة. pic.twitter.com/ttRaviRhM4 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 11, 2024 Advertisement