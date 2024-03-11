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عربي-دولي

بالفيديو: ناشط أميركي وزوجته يعتنقان اﻹسلام في أول أيام رمضان

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:21
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اعتنق الكاتب والناشط الأميركي الشهير جيفري شون كينغ وزوجته راي كينغ، الإسلام في أولى ليالي شهر رمضان المبارك هذا العام.
 
 
وظهر كينغ وزوجته في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك"، وهما ينطقان الشهادة التي لقنها لهما إمام مسلم من فلسطين يدعى عمر سليمان.
 
 
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وقال كينغ في منشوره: "عدت أنا وزوجتي للتو إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس، حيث نطقنا مع بعض الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يومًا جميلًا وقويًا وذو معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبدًا".
 
وأضاف: "سأصلي من أجلكم وأطلب منك الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم". (أخبار الآن)
 
 
 

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