أطعمة لا تقدميها لأسرتك على مائدة السحور في رمضان

السحور من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، حيث تساعد على منحك الطاقة خلال ساعات الصيام، ومن المهم اختيار الأطعمة بعناية فى وجبة السحور لضمان الطاقة أثناء ساعات الصيام، فى هذا التقرير نتعرف على أسوأ 8 أطعمة تجنب تناولها فى وجبة السحور.

اطعمة تجنب تناولها في وجبة السحور

الكورن فليكس

تحتوي العديد من حبوب الإفطار أو الكورن فليكس على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة، ما قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم يتبعه انهيار، ما يجعلك تشعر بالجوع والإرهاق.

الطعام المقلي

تحتوي الأطعمة المقلية مثل السمبوسة أو المعجنات المقلية على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والخمول أثناء ساعات الصيام.

الأطعمة المالحة

الإفراط في تناول الملح يمكن أن يسبب الجفاف والعطش خلال فترة الصيام، لذا تجنب الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس أو المكسرات المملحة أو اللحوم المصنعة على السحور.

المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات المحلاة مثل عصائر الفاكهة أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الجوع في وقت لاحق من اليوم.

الأطعمة عالية الدهون

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية والصلصات الكريمية والأطعمة المقلية، يمكن أن تستغرق وقتًا أطول في الهضم وقد تسبب عدم الراحة والثقل أثناء ساعات الصيام.

الوجبات الحارة

في حين أن التوابل يمكن أن تضيف نكهة إلى الأطباق، فإن الأطعمة الحارة بشكل مفرط يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتسبب حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، خاصة عند تناولها في السحور.

الكافيين

في حين أن تناول كمية صغيرة من الكافيين قد يكون أمرًا جيدًا بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أن الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وزيادة التبول أثناء ساعات الصيام.

الحلويات

غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر ومنخفضة في العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى انهيار الطاقة والشعور بالجوع في وقت لاحق من اليوم.

الإفراط في تناول الطعام

الإفراط في تناول الطعام في السحور يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والانتفاخ طوال اليوم بدلًا من ذلك، ركز على وجبات أصغر حجمًا ومتوازنة توفر طاقة مستدامة دون التسبب في الثقل.

أطعمة يجب تناولها في السحور

اختر وجبات متوازنة تشمل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف والكثير من الماء للبقاء رطبًا طوال فترة الصيام.

فكر في الأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والبيض واللبن والفواكه والخضروات والمكسرات للحصول على سحور مغذٍ وصحى.

( اليوم السابع)