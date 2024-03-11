ما سبب رغبتنا الشديدة بتناول الحلويات في رمضان؟

عندما نكون فى رحلة فقدان الوزن، فإن الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن تعكس التغيرات الصحية، فإن المعاناة من الرغبة الشديدة فى تناول السكر مع السعى لإدارة وزنك وتبنى خيارات صحية قد يكون أمرًا صعبًا. خمسة أسباب وراء رغبتنا فى تناول السكر:

-نقص العناصر الغذائية مثل الكروم والمغنيسيوم وفيتامين ب وأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الجسم يتوق إلى السكر لتعويض النقص.

-عندما نتناول وجبات غنية بالكربوهيدرات ولكنها منخفضة الدهون والبروتين، يمكن أن يسبب ذلك ارتفاعًا وانخفاضًا فى مستويات السكر فى الدم. وهذا يمكن أن يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى السكر.

-ارتفاع مستويات الكورتيزول يمكن أن يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى السكر. التوتر والقلق الشديد يمكن أن يجعلنا نتوق للسكر كوسيلة للحصول على راحة مؤقتة.

-يمكن أن تؤدى الاختلالات فى بكتيريا الأمعاء إلى اختلالات هرمونية، وبالتالى زيادة الرغبة الشديدة فى تناول السكر. ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى الالتهاب.

-يمكن أن يؤدى الحرمان من النوم إلى الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات.

- يمكن أن يدفع الجسم إلى تناول الوجبات الخفيفة السكرية لمحاربة التعب.

( اليوم السابع)