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رمضانيات

بالفيديو... فرقة نسائية توقظ سكان مرسين للسحور على قرع الطبول في تركيا

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:34
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أيقظت فرقة نسائية المواطنين في إحدى بلديات ولاية مرسين التركية، على قرع الطبول والغناء لتناول السحور الأول من رمضان، كما اعتدن فعل ذلك منذ سنوات.
عضوات الفرقة الإيقاعية النسائية، التي تم تشكيلها من النساء المتطوعات تحت قيادة بلدية إردملي في مرسين، لشهر رمضان يتلقين كل عام تدريبا تقدمه مديرية الشؤون الثقافية.
وأيقظت الفرقة الإيقاعية، التي أنهت استعداداتها النهائية عشية شهر رمضان، المواطنين في إردملي على السحور في اليوم الأول بأنشودة شعرية مصحوبة بقرع الطبول.
قارعات الطبول، دأبن على إيقاظ المواطنين للسحور بانتظام منذ 3 سنوات.
 
 
 
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وقالت ميليسا كيرجيلي البالغة من العمر 18 عاما، والتي تعزف على الطبلو مع والدتها: "خرجت إلى الشوارع مع والدتي وأيقظنا الناس لتناول السحور، أنا سعيدة ومتحمسة للغاية".
 
وقالت جولاي إرديم، البالغة من العمر 66 عاما، إنها تلقت تدريبا على القرع على الطبول، مشيرة إلى أنهم عزفوا وغنوا القصائد خلال شهر رمضان.
أما فاديم شيبنم أوزجيليك، إحدى عضوات الفرقة التي ذكرت أنها تتدرب بانتظام منذ 3 سنوات، قالت: "نقوم بتحضير وجباتنا في المساء، ونوقظ الجميع على الطبول على السحور". (RT)

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