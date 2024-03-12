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صحة

فوائد صحية لشرب الزنجبيل بعد الإفطار

Lebanon 24
12-03-2024 | 14:00
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فى شهر رمضان المبارك يجب أن تتخير المشروبات والعصائر التى تتناولها لمواجهة الجفاف وزيادة ترطيب جسمك، وفقا لتقرير نشر فى موقع كيورا المعنى بالصحة العامة فإن مشروب الزنجبيل  أحد أهم هذه المشروبات التى يمكن أن تلتزم بها خلال الشهر الكريم بعد تناول وجبة الإفطار الصحية.

 تابع التقرير، أن الزنجبيل إذا تناولته على هيئة مشروب أو إذا اضفته للطعام كان له الكثير من الفوائد الصحية خاصة فى الفترة ما بين الإفطار والسحور لتعزيز صحة المعدة والجهاز الهضمى، ومن فوائد الزنجبيل المعروفة أنه يخفف من الشعور بالألم فى المعدة والعضلات والأعصاب، كذلك يعزز من نسب الكوليسترول الجيد ويخفض من دهون الدم الثلاثية الضارة ويقلل من نسب الكوليسترول الضار أيضا.

والزنجبيل أحد أهم المشروبات التى يمكن الاعتماد عليها أو إضافتها كمكون داخل المشروب الدافئ الذى تفضله كالشاى على سبيل المثال.

 وللزنجبيل فوائد كثيرة فى خلال هذا الشهر فى أنها تحسن من صحة الأمعاء والجهاز الهضمى، وتساعد على امتصاص طعام الإفطار بشكل سليم وتمثيله الغذائى تمثيلا سليما فضلا عن أنه يخفف من حدة وقساوة البراز خاصة عند زيادته فى شهر رمضان بسبب قلة تناول شرب المياه.

 يعزز مشروب الزنجبيل الدافئ من تهدئة الأمعاء بعد تناولها لوجبة الإفطار أو بين الإفطار والسحور لأنها تعزز من تهدئة الأمعاء وتخفيف حدة الشعور بالامتلاء، أو الانتفاخات أو الغثيان كما أنه مفيد لتعزيز المناعة وتعزيز الدورة الدمويه، فهو يعزز من دفاعات الجسم ضد المرض أيضا.

( اليوم السابع)
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