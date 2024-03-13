فوائد المشمش المجفف لصحتك في شهر رمضان

المشمش المجفف أحد أهم أنواع الفاكهة المجففه التى يمكن استخدامها فى حلوى رمضان، لكن يجب استهلاكه بعناية دون إسراف نتيجة احتوائه على سعرات حرارية عالية فضلا عن سكرياته المركزة، هذا ما وضحه تقرير نشر فى موقع بولاند آند باريت، موضحا أن المشمش المجفف له الكثير من الفوائد الصحية.

ووفقا للتقرير فإن أحد أهم فوائد المشمش المجفف أنه يعزز من تحسين حالة الجسم والمناعة بشكل عام، ويجعله نضرا وصحيا نتيجة احتوائه على مضادات أكسدة بنسب عالية تقلل من تأكسد الخلايا وتعزز من الصحة العامة

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وأضاف التقرير أن المشمش يحتوى على نسب عالية من فيتامين أ المضاد للالتهابات، مما يدعم دفاعات الجسم ضد المرض ويعزز من الصحة العامة.

ويفيد المشمش المجفف فى حالة الأمعاء وتعزيز حالة الهضم والامتصاص الجيد له وللطعام، لأنه يعزز من عملية الأيض والتمثيل الغذائى السليم والبسيط، وتابع التقرير موضحا أن المشمش يعزز من حالة الجلد وترطيبه فى رمضان وتقليل حدة جفافه وتقشره.

ويساعد المشمش على الوقاية من مشكلات فقر الدم والأنيميا، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى المعزز للمناعة، فضلا عن الحديد الهام أيضا للمناعة ودفاعات الجسم.

( اليوم السابع)