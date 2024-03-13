بعد إصابة نجمتين شهيرتين.. رامز جلال إلى القضاء؟

Advertisement

بدأت بعض الدعاوى القضائية ضد رامز جلال بعد تعرض عدد كبير من ضيوف حلقات برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك لإصابات.دعوى سمية الخشابفقد أعلنت سمية الخشاب أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد رامز جلال بعد تعرضها للإصابة بكتفها وقدميها فور إنتهاء الحلقة التي تقوم على إستضافة ضيفين بينهما خلاف فني ويتم الجمع بينهما في مقلب واحد.وقد علمت "نواعم" أن إصابة سمية الخشاب لم تكن خطرة حيث أنها حصلت على راحة من التصوير لا تزيد عن 48 ساعة ثم إستأنفت تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد ب 100 رجل والذي يعرض حاليا عبر شاشة التليفزيون.إصابة ليلى علويوقد علمت "نواعم" أن ليلى علوي التي كانت ضمن ضيوف حلقات البرنامج تعرضت لإصابة خطرة أثناء التصوير مما جعلها تؤجل تصوير أعمالها السينمائية خلال الفترة الماضية لحين تماثلها للشفاء .إذ لديها أكثر من عمل سينمائي تقوم بتصويره خلال الفترة الحالية تمهيدا لعرضه خلال الموسم السينمائي الجديد منهم: فيلم "جوازة توكسيك " و "المستريحة ".والجدير ذكره أن البرنامج تقوم فكرته على إستضافة نجمين بينهما خلاف ليتم الجمع بينهما في مواجهة يقودها رامز جلال، وأثناء الحلقة يتعرض كل منهما لعدد من المقالب سويًا حتى يتم الصلح بينهما خلال الحلقة. (نواعم)