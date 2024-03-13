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عالم أزهري يفجر مفاجأة: المفرقعات في رمضان حرام شرعا

Lebanon 24
13-03-2024 | 12:15
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قال الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف محمد علي، إن بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية حرام شرعا لما فيه من ترويع للآمنين.

وأوضح وفقا لموقع "القاهرة 24" أن الذي أراه في تحريم ذلك الأمر، أن بيع وشراء المفرقعات النارية - البمب والصواريخ -  هي مضيعة للمال.

 وتابع: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) متفقٌ عليه، والمفرقعات النارية تدخل تحت قوله: إضاعة المال.  

 وأكد الداعية الإسلامي، أن المفرقعات فيها ترويع للآمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)، وفيها أيضا أذية للناس بأصواتها المزعجة، وربما تنتج عنها حرائق تتسبب في إتلاف المال وقد تؤدي إلى إزهاق النفس نتيجة الحرائق التي قد تسببها.

( روسيا اليوم)
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